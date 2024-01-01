Фильтр
2250 - 735784 ₽ Цена
- ₽
Вид хвои
60 - 1050 Высота елки (см)
-
56 - 390 Диаметр нижнего яруса (см)
-
80 - 1120 Количество лампочек
-
26 - 3773 Количество лапок (шт.)
-
Категории
-
Акция Доставит Яндекс Скоро закончится
-30 %
44 550 ₽
-
Акция Доставит Яндекс Скоро закончится
-10 %
27 390 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
34 990 ₽
-
Акция Доставит Яндекс Скоро закончится
-10 %
23 790 ₽
-
Акция Доставит Яндекс Скоро закончится
-20 %
41 500 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-20 %
55 210 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
32 590 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
38 390 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
47 490 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
15 990 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
25 890 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
31 790 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
38 090 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
46 090 ₽
-
Акция Доставит Яндекс
-10 %
54 890 ₽
Искусственные елки - купить в Ростове-на-Дону с быстрой доставкой
Если вы ищете, где купить искусственную елку в Ростове-на-Дону, магазин ЭКО-ЕЛИ предлагает широкий ассортимент качественных елок для создания праздничной атмосферы. У нас вы найдете елки разных размеров, форм и материалов, а быстрая доставка сделает покупку еще более удобной.
Почему стоит выбрать искусственную елку?
Искусственные елки обладают рядом преимуществ, которые делают их популярным выбором для новогоднего украшения:
- Долговечность. Елка прослужит вам не один год, сохраняя свой внешний вид.
- Экологичность. Вы выбираете искусственную елку и тем самым заботитесь о сохранении лесов.
- Простота в уходе. Не нужно убирать опавшую хвою, как с живой елки.
- Широкий выбор моделей. В ЭКО-ЕЛИ вы можете купить литую елку, которая выглядит как настоящая, или выбрать классическую модель.
Купить литую елку - идеальное решение для вашего праздника
Литые елки становятся все более популярными благодаря их реалистичному внешнему виду. Используя современные технологии, производители добиваются максимального сходства с настоящими деревьями. Литая елка — это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться красотой новогоднего дерева без лишних хлопот.
Выгодные цены и быстрая доставка по Ростову-на-Дону
В магазине ЭКО-ЕЛИ вы можете не только купить искусственную елку по выгодной цене, но и воспользоваться услугой быстрой доставки по Ростову-на-Дону. Мы предлагаем гибкие условия оплаты и скидки на определенные модели елок.